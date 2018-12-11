Как пройти в библиотеку: единый билет и другие нововведения в московских читальнях

Коворкинг, лекторий, кинозал, культурный центр – за последние годы библиотеки "обросли" множеством дополнительных функций. Самое свежее нововведение – единый читательский билет. О том, как меняются читальни, рассказывают их сотрудники с солидным стажем.

С единым читательским билетом можно ходить в любые библиотеки московского подчинения (их 440), брать любые книги и сдавать не там, где взял, а там, где удобно. С декабря билет принимают в 51 библиотеке Северного и Зеленоградского округов. К концу 2020 года он станет повсеместным. Билет бесплатный, бессрочный, и его можно привязать к социальной карте москвича, а можно получить отдельную пластиковую карточку со штрих-кодом.

Российская государственная библиотека (Ленинка)

Ольга Васильевна, заместитель генерального директора по хранению и обслуживанию

Работает 42 года

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Библиотека всегда была местом встреч. Недаром нас показывали в фильме "Москва слезам не верит". Курилки только больше нет, но это и хорошо. Стало меньше запахов и больше цветов.

Наша читательская аудитория стабильна, ее основа – те, кто занимаются наукой. Но я – за эксперименты, привлекающие различные категории граждан. Например, недавнее мероприятие с Литвиновой, Дапкунайте и другими. Я не говорю, что надо на столах плясать, но сам проект – это здорово, он привлек новых читателей. В целом статистика такая: есть уменьшение тех, кто "пришел ножками", зато возросло количество удаленных пользователей за счет электронной библиотеки. Вообще, сейчас цифровые технологии во всем. Если раньше доставка книг из фонда осуществлялась с помощью цепного конвейера, то три года назад мы ввели телелифт – полностью автоматизированную систему, которая помогает одним нажатием кнопки отправить книгу по специальным рельсам из хранилища в нужный отдел. Это нововведение упростило нашу с работу с фондом, а в нем 47 миллионов книг.

Но есть новшества и для читателей: возможно, сделают общий читательский билет для двух библиотек – Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге и нашей. Статус у них один.

Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева

Елена Вячеславовна, заведующая отделом редкой книги и мемориальной работы

Работает 18 лет

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Наше историческое здание снесли в 1972 году, чтобы на его месте проложить проспект Сахарова, но так ничего и не сделали. После сноса остался книжный фонд и несколько сотрудников, а карточный каталог не сохранился. Поэтому, когда нам дали новое здание в 1989-м, было решено сразу делать каталог электронный.

В 2003 году библиотека кардинально изменилась. Мы расставили все фонды в читальных залах и тематически их разделили: здесь – история средних веков, там – философия. Это произвело фурор. Восемь лет назад читальный зал был пуст, сегодня свободных мест нет через несколько часов после открытия. А когда провели бесплатный Wi-Fi, вообще классно стало: молодежи теперь еще больше. В субботу тут все битком.

В 1990-е была битва за библиотеки. Сейчас эти отзвуки еще доносятся: "Зачем нужны эти читальни, когда есть интернет". Но библиотеки не умирают, а, наоборот, развиваются. Например, сегодня хотят внедрить единый читательский билет. Я – за, но все надо четко продумать, особенно логистику. Представляете, читатель возьмет книгу на юго-западе, а сдаст на северо-востоке. Кто ее возвращать будет? И еще вопрос: как долго ее будут везти в нужную библиотеку в час пик? В Финляндии, которая размером с Московскую область, единый читательский билет существует давно, но там все продумано до мелочей. И нам надо все отработать.

Библиотека им. Н. А. Некрасова

Анна Юрьевна, заведующая отделом редких изданий и коллекций

Работает 10 лет

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Для нас 2012 год стал переломным. Тогда сменилось руководство, и начались качественные изменения. Появилась электронная библиотека – "электронекрасовка". Не побоюсь этих слов, лучшая в мире. У нее интересный интерфейс – я как читатель захотела бы там порыться. Также всю жизнь библиотеки мы транслируем в Instagram. Там даже есть свои рубрики, например, #книгидышат, в которой читатели пишут рецензии на прочитанную литературу или #оченьстранныеслова, где мы расшифровываем названия книг. Наш Instagram стимулирует посещать библиотеку. Только сегодня кто-то приходит ногами, а кто-то пальцами – онлайн. Мне было несложно адаптироваться ко всем изменениям. Наоборот, они заставляли искать новые форматы работы, что нарушало обычную рутину.

Наш плюс – работники библиотеки. У нас все сотрудники заточены на то, чтобы быть приветливыми, улыбаться. Мы никогда не указываем людям, что делать и чем заниматься: человек может прийти и читать что-то свое, работать на компьютере. Все руководство библиотеки – молодое и творческое. У нас появился отдел культурных проектов, который придумывает фестивали и марафоны. Например, когда закончился третий сезон "Твин Пикс", мы воссоздали красную комнату из сериала. Это очень понравилось молодежи.

Все, что на пользу читателям, на пользу и нам. Поэтому мы готовы к нововведениям, например, к внедрению единого читательского билета. Разумеется, трудности будут, особенно с логистикой. Но все решаемо. Сейчас есть электронные фонды и, может быть, читателям не придется брать все необходимые книги на вынос. Проблема с логистикой отпадет сама собой.

Ксения Сергиенко