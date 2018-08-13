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Культура

13 августа, 11:31

В МХТ им Чехова началась панихида по режиссеру Дмитрию Брусникину

культура утраты

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным началось в МХТ имени Чехова, туда прибывают коллеги, близкие люди и поклонники творчества артиста.

"Он был моим хорошим другом, близким, прекрасным. Я умею красиво говорить, но сейчас ничего не придумал, – цитирует актера, ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого РИА Новости. – Мы идем и прощаемся с Димой Брусникиным, очень красивым, талантливым, смелым человеком".

Позднее в храме Софии Премудрости Божией состоится отпевание, после чего режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Дмитрий Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме, поступил в Московский институт электронной техники (МИЭТ) в Зеленограде. Там же сделал первые шаги на сцене театра под руководством режиссера Колчановой.

Дмитрий Брусникин работал в труппе Художественного театра имени Чехова. В последнее время он возглавлял Экспериментальный театральный центр новой драмы "Практика". Он поставил десятки спектаклей и снял такие сериалы, как "Закон и порядок", "Саломея" и "Мститель".

Режиссер скончался из-за сердечной недостаточности 9 августа.

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