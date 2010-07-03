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Общество

12:46

Билан объяснил отказ поехать на концерт звезд "Евровидения"

культура общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дима Билан объяснил свой отказ выступать на концерте звезд "Евровидения" в Амстердаме. Артист высказал мнение, что мероприятие не имеет отношения к официальным концертам самого конкурса, сообщает "Газета.ру".

На своей странице в Instagram Билан написал пост, в котором подчеркнул, что концерт сборный и в нем нет грифа "победители Евровидения". При этом, по словам певца, организаторы ввели его в заблуждение, заявив, что в лайн-апе будут только лауреаты.

"15 ноября цивилизованно предложил организаторам обсудить вопрос расторжения договора по согласию сторон. Тем более уже тогда на чаше весов был благотворительный вечер 15-го декабря, в пользу которого в конечном итоге пал мой выбор", – написал Билан в соцсети.

Ранее в одном из интервью Дима Билан заявил о том, что размышляет об участии в "Евровидении-2020".

Артист дважды представлял Россию на песенном конкурсе. В 2006 году в Афинах с песней Never let you go он занял второе место. В 2008 году в Белграде он одержал победу с песней Believe me. В 2012 году Билан вновь подал заявку на конкурс – на этот раз в дуэте с экс-участницей группы t.A.T.u. Юлией Волковой. Однако в ходе национального отбора они уступили по баллам "Бурановским бабушкам".

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме. Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, а финал – 16 мая. Право на проведение конкурса Нидерланды получили после победы Дункана Лоуренса в 2019 году в Тель-Авиве.

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