Театр имени Ермоловой представит в ноябре премьеру "Светит, да не греет"

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Театр имени Ермоловой представляет премьеру – "Светит, да не греет", пьесу в пяти действиях Александра Островского и Николая Соловьева, написанную в 1880 году.
Впервые она была поставлена 6 ноября 1880 года в Малом театре в Москве в бенефис М. П. Садовского, исполнявшего роль Рабачева.
Старая усадьба, уже давно не посещавшаяся владелицей – помещицей Ренёвой. Странный пустой мир, в котором прекрасно живут люди: они общаются, ссорятся, мирятся... А Оля Василькова счастливо влюблена в соседского помещика. Рабачев отвечает ей взаимностью.
Ничто не предвещает волнений и тревог, но в имение возвращается хозяйка. От скуки она решает "влюбить" в себя молодого человека. Ей с легкостью удается завладеть вниманием Рабачева, который начинает за ней ухаживать. Любовная игра становится смертельно опасной...
"Наш спектакль про двоемирие, – говорит режиссер Филипп Гуревич. – Про то, что невозможно соединить два мира и, более того, очень глупо пытаться это сделать. Многие люди живут в своем изолированном пространстве как хотят, как удобно, как привыкли. Но беда в том, что тех, кто входит в этот мир из мира другого, совершенно не интересуют чужие жизненные законы. Но и Ренёву, с другой стороны, никто не желает принимать такой, какая она есть. Пьеса просто пронизана эгоизмом, никто ни с кем и ни с чем не считается, все говорят только о себе и про себя, никто не хочет друг друга понимать. У каждого только свои эгоистические мотивации, что в итоге приводит к разрушению мира, к трагедии.
Правильно говорят, что Островский – это русский Шекспир. Он потрясающий драматург, великий классик. Его пьесы всегда актуальны. В них бездна юмора, игровых ситуаций и очень много узнаваемого. В его пьесах такие страсти, и так интересно в этом разбираться, интересно ставить про человека, про невозможность любить, которая есть в этой пьесе. И дело здесь именно в человеческих страстях, а не в деньгах, купцах и поместьях. Там люди абсолютно друг друга не щадят, как и в современной жизни. Поэтому Островский для нашего ожесточенного времени наиболее современен".
Продолжительность спектакля 1 час 50 минут без антракта. 16+.
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