Mgzavrebi, Пелагея и "Моральный кодекс" выступят в Зеленом театре ВДНХ

Серия концертов под открытым небом пройдет этим летом в Зеленом театре ВДНХ.
26 июля этот мини-фестиваль откроет группа Mgzavrebi. "Вновь сыграть в знаменитом Зеленом театре для нас очень волнительно, – признается ее фронтмен Гиги Дедаламазишвили. – Пять лет назад мы были одними из первых, кто выступил на открытии его полностью обновленной сцены".
27 июля серию продолжит долгожданный летний концерт Пелагеи – единственной в своем роде исполнительницы аутентичных русских песен, адаптированных к современным музыкальным трендам, и наставницы из золотого состава шоу "Голос". Ну а 28 июля в Зеленый театр нагрянет "Моральный кодекс" – готовящаяся отметить 30-летие уважаемая столичная рок-группа с большой предъюбилейной программой.
И это только начало – ответственная за проведение фестиваля и известная благодаря управлению одной из лучших площадок Москвы команда ГлавClub Green Concert планирует дальнейшее расширение пространства своей географии, организуя образцовые шоу на новых концертных площадках.
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