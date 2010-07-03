Джордж Мартин бросил работу над книгой ради видеоигры

Фото: ТАСС/The Canadian Press/Press Associa/Nathan Denette
Американский писатель, автор серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин заключил контракт с создателями игры Elden Ring. Об этом сообщает издание The Independent.
Это значит, что фанатам книг придется еще подождать выхода финальных, поскольку Мартин переключил свое внимание на работу над видеоигрой.
Новый ролевой экшен стал первым проектом писателя, не связанным с "Игрой престолов". Мартин помог разработчикам FromSoftware. Дебютный трейлер игры был представлен на выставке E3-2019. В игре будет несколько королевств, пользователи смогут перемещаться по ним и сражаться с их руководством.
20 мая в 04:00 по московскому времени вышла последняя серия финального, восьмого сезона "Игры престолов". Последний эпизод вызвал волну негодования, как и предыдущие серии сезона. В интернете появилась петиция с требованием переснять завершение культового сериала.
Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон "Игры престолов" вышел в свет в 2011 году. Сериал вошел в число наиболее дорогостоящих в истории американского ТВ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.