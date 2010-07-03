Джордж Мартин бросил работу над книгой ради видеоигры

Фото: ТАСС/The Canadian Press/Press Associa/Nathan Denette

Американский писатель, автор серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин заключил контракт с создателями игры Elden Ring. Об этом сообщает издание The Independent.

Это значит, что фанатам книг придется еще подождать выхода финальных, поскольку Мартин переключил свое внимание на работу над видеоигрой.

Новый ролевой экшен стал первым проектом писателя, не связанным с "Игрой престолов". Мартин помог разработчикам FromSoftware. Дебютный трейлер игры был представлен на выставке E3-2019. В игре будет несколько королевств, пользователи смогут перемещаться по ним и сражаться с их руководством.

20 мая в 04:00 по московскому времени вышла последняя серия финального, восьмого сезона "Игры престолов". Последний эпизод вызвал волну негодования, как и предыдущие серии сезона. В интернете появилась петиция с требованием переснять завершение культового сериала.

Сериал "Игра престолов" был создан по мотивам романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Первый сезон "Игры престолов" вышел в свет в 2011 году. Сериал вошел в число наиболее дорогостоящих в истории американского ТВ.

