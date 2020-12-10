Москва онлайн: Эдуард Бояков и Дмитрий Певцов расскажут о спектакле по роману "Лавр"

Фото: mxat-teatr.ru

11 декабря в МХТ имени Горького пройдет пресс-конференция, посвященная премьерному спектаклю "Лавр. Житие в клеймах" по роману Евгения Водолазкина "Лавр".

О работе над постановкой расскажут:



художественный руководитель МХТ имени Горького, режиссер спектакля Эдуард Бояков;

писатель Евгений Водолазкин;

народный артист РФ, исполнитель главной роли в спектакле Дмитрий Певцов.

"Лавр" повествует о средневековой Руси XV–XVI веков. Главный герой травник и лекарь Арсений переживает смерть своей тайной невенчанной жены Устины, которая умерла во время родов вместе с ребенком. Арсений считает, что стал причиной этой смерти, и отправляется в путешествие, чтобы искупить свой грех. Он постригается в монахи, затем в схиму и принимает имя Лавр.

Смотрите трансляцию 11 декабря в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.