Национальное шоу России "Кострома" пройдет в Москве

Фото: пресс-служба Национального шоу России "Кострома"

Спектакль "Национальное шоу России "Кострома" пройдет на сцене московского театра "Русская песня". Увидеть выступление артистов можно ежедневно до 8 сентября.

Вместе с артистами русского национального балета "Кострома" зритель перенесется во времена Крещения Руси, царской России и СССР. Публика увидит жизнь людей Крайнего Севера, Сибири, южных степей, Горного Кавказа и Центральной России. Художественный руководитель и главный балетмейстер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Царенко создал номера программы с удивительной профессиональной точностью, соблюдением верности традициям и национальному стилю живой культуры.

В шоу на сцене задействованы 50 артистов, 600 уникальных костюмов, 300 предметов реквизита и виртуозная техника. Зритель увидит 15 сценических перевоплощений и 8 смен декораций, пиротехнические спецэффекты, красочные видеопроекции, тяжелый дым, огонь и звездное небо.

Фонограммы для шоу записаны Государственным национальным академическим оркестром народных инструментов имени Н. П. Осипова под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Калинина.

Начало выступлений в 19:30.

