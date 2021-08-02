Спектакль "Шоу пошло не так" покажут в сентябре на сцене театра МДМ

Фото: Юрий Богомаз/театральная компания "Бродвей Москва"

Спектакль "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так" возвращается в новом театральном сезоне. Эксклюзивные показы пройдут в Москве с 21 по 26 сентября на сцене театра МДМ.

Премьера комедии британских авторов Генри Льюиса, Генри Шилдса и Джонатана Сэйера прошла в России в 2018 году. За это время спектакль смогли посмотреть более 300 тысяч российских зрителей.

Кроме того, на сцене МДМ в этом новом сезоне можно будет посмотреть мюзиклы "Шахматы", "Первое свидание" и "День влюбленных" в формате "за столиками".

Билеты уже можно приобрести на сайте театральной компании "Бродвей Москва".