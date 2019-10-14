Последний фильм Аньес Варды представят в Новой Третьяковке

Фото: Berlin International Film Festival

14 октября в Западном крыле Новой Третьяковки Центр документального кино и Aizel представят премьеру последнего фильма Аньес Варды – "Варда глазами Аньес". А 24 октября картину выпустят в ограниченный прокат.

Это двухчасовое путешествие по удивительному миру пионера французской "новой волны", во время которого Аньес Варда рассказывает о дружбе с актрисой Джейн Биркин и художником JR, об основных принципах создания своих фильмов и о любви к окружающим. Аньес Варда представила фильм в феврале 2019 года на Берлинском кинофестивале (внеконкурсная программа). 29 марта она скончалась в возрасте 90 лет.

Перед началом показа музыканты симфонического оркестра Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, участники фестиваля "Зимние грезы", исполнят произведения Клода Дебюсси и Мориса Равеля. Кроме того, вместе с выпуском в прокат "Варда глазами Аньес" впервые начинается совместная работа ЦДК и Aizel – будут выбраны самые интересные фильмы о моде, искусстве и культуре для российских кинотеатров. Также в онлайн-кинотеатре ЦДК вскоре появится совместная с Aizel коллекция документальных картин.

Аньес Варда поднимается на театральную сцену. Профессиональный фотограф, художник инсталляции и основоположник французской "новой волны", она безусловный законодатель во французском кино и одновременно яростный противник любого вида институционального мышления. В этом фильме она предлагает взглянуть на ее творчество, включая фрагменты своих работ (скорее в ассоциативном, чем в хронологическом порядке), в повествование о своем художественном видении и замыслах.



Видео: YouTube/UniFrance

Этот живой, умный, наполненный забавными историями рассказ делится на две части. В первой – Аньес Варда рассказывает о своем "аналоговом" периоде с 1954 по 2000 год, прежде всего – о работе режиссера. Мы видим молодую женщину, готовую совершить революцию в кинематографе, которая всегда стремится к документальности даже в художественном кино, чей стиль повествования меняется с каждым новым фильмом. Во второй части Варда говорит о 2000–2018 годах, показывая, как она использует цифровые технологии, чтобы передать свой особый, уникальный взгляд на мир. Это время – начало ее новой жизни в визуальном искусстве, когда она создает произведения, которых никогда раньше не видели кинозрители.

Билеты доступны по ссылке.

"В 1994 году я опубликовала книгу под названием "Варда глазами Аньес". Спустя 25 лет то же название получил мой фильм, состоящий из движущихся изображений и слов, объединенных той же идеей: дать ключ к пониманию моего творчества. Я даю свои пояснения, делюсь своими мыслями. Ничего особенного – я просто поясняю", – говорила сама режиссер.

"Я сняла много разных фильмов. И я должна рассказать вам, что заставило меня так долго заниматься этой работой. Это три важных для меня слова: вдохновение (inspiration), воплощение (creation) и передача (sharing). Вдохновение – это то, что подталкивает к созданию фильма. Мотивы, идеи, обстоятельства и случайности, которые порождают желание – и вот начинается работа над фильмом. Воплощение – это сам процесс создания фильма. Какие средства и структуру вы используете? Один вы работаете или нет? В цвете или не в цвете? Воплощение – это работа. Третье слово – передача. Вы делаете фильмы не для себя, а для того, чтобы показать их другим. Пустой кинотеатр – кошмар кинематографиста! – добавляла Варда. – В основе моей работы – люди. Реальные люди. Я всегда говорила о людях, которых я снимаю в городах или в сельской местности. Когда вы снимаете что-то: место, пейзаж, людей или даже что-то необычное, – то, что вами снято, проявляет самую вашу суть".

Аньес Варда родилась в Бельгии в 1928 году и росла вместе с четырьмя братьями и сестрами. В 1940-м ее семья переехала на юг Франции, спасаясь от войны. Аньес провела свои юношеские годы в Сете, затем переехала в Париж, где училась в Школе Лувра и посещала вечерние занятия по фотографии в Школе Вожирар. Варда фотографировала для Жана Вилара, когда он основал театральный фестиваль в Авиньоне в 1948 году, затем для Национального народного театра во Дворце Шайо в Париже. Она провела свою первую персональную выставку в 1954 году во дворе своего дома. В том же году Аньес Варда ушла в кино. Она основала Ciné Tamaris для производства и режиссирования своей первой работы "Пуэнт-Курт", которая принесла ей титул крестной матери французской "новой волны". С тех пор она снимала короткометражные и полнометражные художественные и документальные фильмы. В 2003 году она начала свою "третью карьеру" в качестве художника на Венецианской биеннале.