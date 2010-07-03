Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан

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Американский художник Дэвид Датуна съел работу своего итальянского коллеги Маурицио Каттелана, которая была представлена на выставке современного искусства в США. Об этом сообщает "Газета.ру".

Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов. Датуна объяснил свой поступок тем, что он устроил перформанс "Голодный художник". Он также добавил, что ценит работы коллеги.

"Она очень вкусная", – резюмировал Датуна.

Организаторы выставки не оценили поступок художника. Банан из экспозиции был заменен. Около него теперь дежурит полиция.

Ранее у банана за 120 тысяч долларов появился свой аккаунт Instagram. Парижская галерея создала страницу и публикует там все креативные идеи, связанные с арт-объектом.

