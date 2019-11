Новая выставка в ММОМА покажет связь искусства и философии

Фото: предоставлено организаторами

В Московском музее современного искусства 28 ноября откроется выставка "This Is Not a Book: коллекция Дмитрия Волкова. История о человеке, его искусстве и библиотеке". Работы российских художников будут представлены бок о бок с редкими изданиями трактатов Канта, Гегеля, Бэкона и Декарта.

В бизнес-среде Дмитрий Волков известен как успешный предприниматель. В философском кругу – как основатель Московского центра исследования сознания при МГУ. В арт-тусовке – как коллекционер, меценат и перформансист.

Виктор Пивоваров, Павел Пепперштейн, Анатолий Осмоловский, Дмитрий Гутов, Олег Кулик, Александр Повзнер, Айдан Салахова, Андрей Бартенев – коллекция Дмитрия Волкова составлена сплошь из работ известнейших во всем мире концептуальных живописцев, фотографов и скульпторов.

На выставке в ММОМА он впервые покажет широкой публике целых два своих собрания: современного искусства и редких изданий философских трактатов XVII–XX веков: Бэкона и Декарта, Канта и Гегеля, Гуссерля и Витгенштейна. Идея выставки – показать связь философии и искусства как двух источников человеческой мудрости. Архитектором выставки стала Катя Бочавар, а куратором – Федор Павлов-Андреевич.

На выставку посетители смогут попасть в строго обозначенное время. Все дело в том, что экспозиция сопровождается аудиоэкскурсией. Рассматривая арт-объекты, гости смогут параллельно услышать комментарии коллекционера, голоса художников или куратора. Зритель будет следовать прописанному сценарию, а его вниманием будут управлять аудиозапись и световой фокус, выделяющий определенные объекты из полумрака.

Выставку будут сопровождать параллельная программа встреч с художниками и дискуссии с философами о значении и развитии философии в современном мире.