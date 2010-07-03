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08:39

Яркие премьеры и фестивали ждут москвичей в Год театра

культура театр

08:39

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва станет площадкой для множества ярких событий Года театра. Для москвичей и гостей столицы подготовили премьерные спектакли, фестивали, мастер-классы, творческие встречи и образовательные программы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Помимо основного репертуара, публике представлена и специальная программа, состоящая почти из 100 ключевых мероприятий. Среди них 12 фестивалей, а также 54 образовательные и развивающие программы", – рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.

Уточняется, что к Году театра приурочили 360 премьер и не менее 40 гастрольных выездов в регионы России и за рубеж. В новом сезоне театралов ждут тематические городские мероприятия и премьерные постановки московских театров.

В частности, с октября по декабрь в столице пройдет фестиваль памяти Олега Табакова "Атом солнца". Ученики мастера проведут мастер-классы и представят собственные спектакли. А театр Et Cetera под руководством Александра Калягина подготовил цикл работ молодых театральных режиссеров.

Помимо этого, новый театральный сезон порадует специальными детскими мероприятиями. В их числе – Международный фестиваль театров теней ShadowFest Московского детского театра теней, а также конкурс написанных детьми пьес в театре Et Cetera. Важным событием станет и фестиваль независимых детских театров, который пройдет в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

С января по март 2019 года в театрах Москвы провели более 8,8 тысячи мероприятий. Их посетили три миллиона зрителей. Самое сильное впечатление на театралов произвели такие постановки, как "Иоланта" в "Геликон-опере", "Ромео VS Джульетта. XX лет спустя" в Московском театре оперетты, "Моя прекрасная леди" в Театре Олега Табакова и Nirvana в театре "Модернъ".

В конце июня в Москве открылся всероссийский театральный марафон. Торжественная церемония передачи его символа столице состоялась в театре Et Cetera. Марафон в честь Года театра стартовал во Владивостоке в январе и должен завершиться в Калининграде в конце 2019 года.

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