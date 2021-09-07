В Минкультуры РФ предупредили о мошенничестве с "Пушкинской картой"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В интернете стали появляться мошеннические объявления о продаже "Пушкинской карты". Сама карта является именной и не подлежит передаче, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"На некоторых ресурсах в интернете действительно появились объявления о продаже "Пушкинских карт". Обращаем внимание, что схема мошенническая. "Пушкинская карта" именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все билеты, которые приобретаются по "Пушкинской карте", также именные", – приводит РИА Новости слова Любимовой.
Она также отметила, что посетить выставку или спектакль по купленным билетам на другое имя не получится.
"При посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие", – добавила министр культуры.
Ранее в интернете стали торговать "Пушкинскими картами", которые бесплатно может оформить любой россиянин от 14 до 22 лет. Стоимость карты варьируется от 300 рублей до 2,5 тысячи.
1 сентября в России стартовала программа "Пушкинская карта". За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь текущего и следующего годов.
По словам Михаила Мишустина, программа "Пушкинская карта" не только поможет молодежи прикоснуться к искусству, но и позволит поддержать учреждения культуры.
В Сети развернулась продажа бесплатных "Пушкинских карт"
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