В Минкультуры РФ предупредили о мошенничестве с "Пушкинской картой"

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В интернете стали появляться мошеннические объявления о продаже "Пушкинской карты". Сама карта является именной и не подлежит передаче, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"На некоторых ресурсах в интернете действительно появились объявления о продаже "Пушкинских карт". Обращаем внимание, что схема мошенническая. "Пушкинская карта" именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все билеты, которые приобретаются по "Пушкинской карте", также именные", – приводит РИА Новости слова Любимовой.

Она также отметила, что посетить выставку или спектакль по купленным билетам на другое имя не получится.

"При посещении учреждения культуры потребуется предъявить карту, а также документ, подтверждающий личность. В случае выявления факта нарушения организация не пустит вас на мероприятие", – добавила министр культуры.

Ранее в интернете стали торговать "Пушкинскими картами", которые бесплатно может оформить любой россиянин от 14 до 22 лет. Стоимость карты варьируется от 300 рублей до 2,5 тысячи.

1 сентября в России стартовала программа "Пушкинская карта". За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь текущего и следующего годов.

По словам Михаила Мишустина, программа "Пушкинская карта" не только поможет молодежи прикоснуться к искусству, но и позволит поддержать учреждения культуры.

