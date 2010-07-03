Предпремьерный показ "Однажды в Голливуде". Прямой эфир

7 августа в киноцентре "Октябрь" прошел предпремьерный показ фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". По красной дорожке прошли Тарантино, продюсеры Шеннон Макинтош, Дэвид Хейман и актер Коста Ронин.