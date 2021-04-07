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Москва 24

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Культура

12:48

В Консерватории имени Чайковского пройдет концерт к 120-летию Большого зала

культура

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московской консерватории имени Чайковского 7 апреля 2021 года состоится торжественный концерт к 120-летию Большого зала. Именно в этот день в 1901 году прошло открытие нового концертного зала, подобных которому не было тогда в России.

В программе прозвучат сочинения Петра Ильича Чайковского, первого профессора Московской консерватории, чье имя теперь она носит. В этот вечер за пульт Симфонического оркестра Московской консерватории встанет народный артист России, заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования МГК, руководитель Госкапеллы России Валерий Полянский.

Музыка Петра Ильича Чайковского занимает особую страницу в биографии дирижера, сопровождая его на протяжении всего творческого пути. В этот вечер прозвучит Четвертая симфония и Первый фортепианный концерт Чайковского, где вместе с прославленным дирижером в качестве солиста выступит заслуженный артист РФ, декан фортепианного факультета МГК Андрей Писарев.

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