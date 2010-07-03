Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" умер в Самаре

Фото: скриншот видео сериала "Менторские войны – 7" (2012-2013), реж. С. Раевский, Д. Скворцов

В Самаре умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин, сообщает ТАСС. Ему было 47 лет.

Актер умер после продолжительной болезни. С Жигалиным простятся 8 ноября в самарском Доме актера.

Жигалин работал в Самарском академическом театре драмы с 1995 года, когда окончил Воронежский государственный институт.

Артист был задействован в постановках "Побег из Шоушенка", "Алые паруса", "Панночка" и других. Также на его счету 19 кинокартин, в том числе роль в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Ментовские войны" и других.