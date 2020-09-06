"Спасская башня" проходит на площади Главного храма Вооруженных сил РФ. Прямой эфир

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Участники Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" выступают на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Мероприятие откроет центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. Впервые с отдельным номером выступит показательный оркестр МЧС России.

От Минобороны на Соборную площадь выйдут центральный концертный образцовый оркестр военно-морского флота Российской Федерации имени Римского-Корсакова, военный оркестр (Московского гарнизона) и рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Еще один дебютант фестиваля – сводный оркестр воздушно-десантных войск. Он выступит вместе с ансамблем песни и пляски ВДВ и ротой почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова.