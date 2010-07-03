Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

15:53

The Killers выступят на фестивале Park Live

культура город

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Американская инди-группа The Killers выступит в Москве на восьмом фестивале Park Live. Об этом сообщает "Газета.ру".

Выступление состоится 18 июля будущего года в парке "Лужники". Остальные хедлайнеры фестиваля будут объявлены позже.

The Killers подписали свой первый контракт со звукозаписывающей компанией Lizard King Records в 2003 году. К настоящему времени группа выпустила пять пластинок. Последний студийный альбом коллектива под названием Wonderful Wonderful вышел в 2017 году.

Предыдущий музыкальный фестиваль Park Live прошел в Парке Горького летом 2019 года. На нем выступили Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars и Bring Me the Horizon.

Ранее сообщалось, что на катке "Восход" в Парке Горького молодые исполнители, группы и диджеи будут давать концерты начиная с декабря. Посетители смогут не только слушать артистов, но и видеть их в окнах-витринах. Планируется, что концерты будут проводить по пятницам, субботам и воскресеньям с 19:00 до 23:00.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика