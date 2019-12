The Killers выступят на фестивале Park Live

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Американская инди-группа The Killers выступит в Москве на восьмом фестивале Park Live. Об этом сообщает "Газета.ру".

Выступление состоится 18 июля будущего года в парке "Лужники". Остальные хедлайнеры фестиваля будут объявлены позже.

The Killers подписали свой первый контракт со звукозаписывающей компанией Lizard King Records в 2003 году. К настоящему времени группа выпустила пять пластинок. Последний студийный альбом коллектива под названием Wonderful Wonderful вышел в 2017 году.

Предыдущий музыкальный фестиваль Park Live прошел в Парке Горького летом 2019 года. На нем выступили Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars и Bring Me the Horizon.

Ранее сообщалось, что на катке "Восход" в Парке Горького молодые исполнители, группы и диджеи будут давать концерты начиная с декабря. Посетители смогут не только слушать артистов, но и видеть их в окнах-витринах. Планируется, что концерты будут проводить по пятницам, субботам и воскресеньям с 19:00 до 23:00.