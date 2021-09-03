Москва онлайн покажет мастер-класс Никиты Михалкова

Фото: пресс-служба Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова

6 сентября в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова состоится торжественное вручение студенческих билетов и пройдет авторский мастер-класс режиссера и народного артиста России Никиты Михалкова.

Именно с этого события начинается новый учебный сезон в академии и стартуют регулярные творческие встречи с известными деятелями культуры и искусства, которые проводятся при поддержке министерства культуры РФ. В рамках проекта "Творческие встречи и лаборатории" планируется провести 32 открытых мастер-класса и 22 практических занятия.

В ходе встречи мастер поделится секретами профессии, расскажет слушателям об энергии рождения слова, истинном значении психологического жеста и о том, что пауза может быть действием.

Смотрите прямую трансляцию 6 сентября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.