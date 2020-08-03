Первый греческий подводный музей открылся возле острова Алонисос

16:18
Фото: ТАСС/Alexander Beltes/EPA
Возле острова Алонисос на западе Эгейского моря открылся первый греческий подводный музей. Его обустроили в месте, где в 425 году до нашей эры затонул корабль, перевозивший тысячи винных амфор. Об этом рассказала министр культуры и спорта Греции Лина Мендони.
По ее словам, музей открыт для дайверов с 3 августа до октября, затем он будет работать непрерывно.
"Это первый подводный археологический памятник в Греции, который будет доступным для общественности", – приводит РИА Новости слова Мендони.
Глава ведомства отмечает, что популярность дайвинга во всем мире растет, число сертифицированных на международном уровне аквалангистов увеличивается.
Во время посещения музея дайверы смогут пользоваться специальным планшетом с размещенной в нем информацией об археологических находках. А те, кто остается на суше, смогут в режиме онлайн на сайте музея наблюдать за изображением с подводных камер.
В будущем в районе Алонисоса планируют открыть еще четыре подводных музея на местах кораблекрушений.
Ранее стало известно, что здания Биологического музея имени Тимирязева столичного департамента культуры ждет реставрация. В помещениях зданий отремонтируют стены и своды, порталы дверных проемов и лепной декор, также будут восстановлены мраморные плиты с мозаичными вставками на полах. Здания нового и старого музеев являются объектами культурного наследия федерального значения.
"Ноев ковчег" появился в Ледяной пещере парка "Зарядье"
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: