Первый греческий подводный музей открылся возле острова Алонисос

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Возле острова Алонисос на западе Эгейского моря открылся первый греческий подводный музей. Его обустроили в месте, где в 425 году до нашей эры затонул корабль, перевозивший тысячи винных амфор. Об этом рассказала министр культуры и спорта Греции Лина Мендони.

По ее словам, музей открыт для дайверов с 3 августа до октября, затем он будет работать непрерывно.

"Это первый подводный археологический памятник в Греции, который будет доступным для общественности", – приводит РИА Новости слова Мендони.

Глава ведомства отмечает, что популярность дайвинга во всем мире растет, число сертифицированных на международном уровне аквалангистов увеличивается.

Во время посещения музея дайверы смогут пользоваться специальным планшетом с размещенной в нем информацией об археологических находках. А те, кто остается на суше, смогут в режиме онлайн на сайте музея наблюдать за изображением с подводных камер.

В будущем в районе Алонисоса планируют открыть еще четыре подводных музея на местах кораблекрушений.

Ранее стало известно, что здания Биологического музея имени Тимирязева столичного департамента культуры ждет реставрация. В помещениях зданий отремонтируют стены и своды, порталы дверных проемов и лепной декор, также будут восстановлены мраморные плиты с мозаичными вставками на полах. Здания нового и старого музеев являются объектами культурного наследия федерального значения.