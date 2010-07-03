Путин подписал указ о праздновании 100-летия Театра имени Вахтангова

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2020–2021 годах 100-летия Театра имени Евгения Вахтангова. Документ размещен на портале правовой информации.

Президент поручил правительству за полгода создать организационный комитет, а также разработать и утвердить план основных мероприятий. Субъектам РФ также рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий.

Государственный академический театр имени Вахтангова был образован в 1921 году. В 2021 году ему исполнится 100 лет.

Ранее сообщалось, что еще один памятник создателю театра имени Евгения Вахтангова может появиться в столице. Монумент хотят установить перед зданием к юбилею театра.

Недалеко от театра у здания Театрального института имени Щукина уже установлен памятник Вахтангову. По мнению председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, он должен остаться на своем месте, поскольку уже стал частью училища.