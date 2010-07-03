Еще один памятник Вахтангову могут установить в Москве к 2021 году

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Еще один памятник создателю театра имени Евгения Вахтангова может появиться в столице. Монумент хотят установить перед зданием к 100-летию театра, которое будет отмечаться в 2021 году.

"Мы дали задание Москомархитектуре изучить, какой он (памятник. – Прим. ред.) будет и насколько позволит геоподоснова перед театром. С моей точки зрения, это самое разумное предложение: перед театром поставить памятник великому Евгению Вахтангову, создателю этого театра", – цитирует председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова Агентство "Москва".

Депутат уточнил, что вопрос вновь собираются обсудить через две недели. Он напомнил, что недалеко от театра у здания Театрального института имени Щукина уже установлен памятник Вахтангову.

По мнению Герасимова, тот памятник должен остаться на своем месте, поскольку он уже стал частью училища. "Он находится в замкнутом дворике, его любят и знают, но он находится там отдельно от всего большого творческого пространства рядом с театром Вахтангова", – пояснил парламентарий.

При этом он уточнил, что для сохранения уже существующего памятника и создания нового нужно изучить юридическую сторону вопроса. "Мы должны изучить, кому принадлежит одна или другая территория и, возможно, выходить с отдельным по этому поводу решением", – заключил Герасимов.