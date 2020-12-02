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Культура

12:30

Фестиваль креативных индустрий G8-2020 пройдет в онлайн-формате

культура

Фото: 2020.ggggggggfest.com

Фестиваль G8, собирающий на своей площадке представителей креативных индустрий, впервые пройдет в онлайн-формате. Мероприятие будет проходить с 3 по 4 декабря.

Перед зрителями выступят лидеры российского креативного рынка: режиссер Александр Хант, главные подкастеры страны – основательницы "Либо/Либо" Лика Кремер и Екатерина Кронгауз, фотограф Илья Нодия, основатель Faces&Laces Дмитрий Оскес, основатель Shuka Design Иван Васин, руководитель дизайн-команды Search AI в Mail.ru Group Слава Яшков и другие. Билеты в этом году впервые бесплатные по ссылке.

Организатором фестиваля выступает креативное агентство REDKEDS.

Программа G8-2020 охватывает семнадцать креативных индустрий – медиа, дизайн, кино, музыку, современное искусство, моду, рекламу, издательство, фотографию и другие. Зрителей ждут короткие выступления-манифесты на злободневные темы, а также панельные дискуссии. Цель фестиваля – объединить творческих людей со всего мира и создать среду для развития креативной экономики России.

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