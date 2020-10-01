Григорий Лепс лишился бизнеса

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Певец Григорий Лепс закрыл свою кулинарную лавку "Пироги" спустя год после открытия, сообщает издание StarHit.
По словам сотрудников заведения, лавка не приносила доходов и в обычное время, а во время пандемии и вовсе стала убыточной. Более того, артисту приходилось платить большую аренду за помещение, поскольку находилось оно на Пятницкой улице в центре Москвы.
Несмотря на закрытие данного бизнеса, у Лепса продолжают работать рюмочная и ресторан.
Ранее Григорий Лепс вошел в рейтинг самых богатых звезд отечественного шоу-бизнеса по версии Forbes. За основу данных был взят доход артистов в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.
Первое место в списке занял певец Сергей Шнуров с группировкой "Ленинград". Его доход был оценен в 8,8 миллиона долларов. Доход Лепса оценили в 5,3 миллиона долларов.
При этом в Forbes отметили, что доход вышеперечисленных артистов мог бы быть выше еще в среднем на 12,5%. Помешал достижению этих цифр запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за пандемии коронавируса.
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