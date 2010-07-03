В библиотеках Москвы отметят 210-летие со дня рождения Гоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные библиотеки подготовили праздничную программу к 210-летию со дня рождения Николая Гоголя, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для посетителей читален пройдут лекции, кинопоказы, выставки, мастер-классы и спектакли, посвященные классику русской литературы. Стартуют они в день рождения писателя, 1 апреля, и продлятся до осени.

Только в этом месяце пройдет более 100 бесплатных мероприятий на 77 площадках. Самая большая программа подготовлена в библиотеках, носящих имя писателя, – "Дом Гоголя" и библиотека № 9.

К примеру, в "Доме Гоголя" на Никитском бульваре помимо научной библиотеки, расположены театральная гостиная, арт-пространство, выставочный зал и мемориальный музей писателя. Весь апрель по средам в театральной гостиной будут проходить бесплатные показы советских фильмов с последующим обсуждением картин.

Запланирована и специальная музыкальная программа. В нее войдут произведения композиторов, которые были популярны в гоголевскую эпоху: Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Томазо Альбинони, Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Николая Римского-Корсакова. Исполнят их студенты музыкального училища имени Гнесиных, а также учащиеся и преподаватели Московского музыкально-педагогического колледжа.

На выставке "Двести +10" представлено 210 самых интересных экспонатов, собранных за 10 лет существования музея. Среди них и картины, и редкие книги, и даже медальон с образом святителя Николая Чудотворца, который, по легенде, принадлежал классику.

Библиотека № 9 имени Гоголя на Большой Грузинской организует театральный фестиваль "Новый Гоголь", который пройдет с 2 по 4 апреля в шести библиотеках ЦАО. Также в холле библиотеки № 9 открыта персональная выставка мультипликатора художника-постановщика киностудии "Союзмультфильм" Геннадия Новожилова, на которой представлены рисунки и фотографии, рассказывающие о создании анимационных лент по произведениям классика.

В библиотеках ЮАО подготовили проект "Итальянская неделя Николо Гоголя". В рамках него можно узнать о годах жизни писателя, которые он провел в Италии. Как известно, именно там он работал над романом "Мертвые души".

В библиотеке № 146 можно сыграть в необычную версию игры "Мафия". Ее героями станут Вий, Солоха, Чичиков и другие гоголевские персонажи. Для самых юных читатей Гоголя детская библиотека № 156 устроит литературный обед "Гоголь ПИаР". Дети смогут пообщаться с исследователем творчества писателя прозаиком Юрием Нечипоренко.

Посетители библиотеки № 120 совершат виртуальное путешествие в Санкт-Петербург, где Гоголь жил долгое время. Сделать это можно в рамках экскурсии "Бессмертные страницы Гоголя". Ознакомиться с полной программой столичных библиотек можно здесь.

Ранее стало известно, что в год 210-летия со дня рождения Николая Гоголя началась подготовка к реставрации двух памятников писателю – на Никитском и Гоголевском бульварах. В течение месяца специалисты установят леса и оборудуют реставрационные площадки. Работы могут продлиться до двух лет.