Певец The Weeknd исполнит главную роль в фильме по собственному сценарию

Фото: АР/Paul R. Giunta

Канадский певец и автор песен The Weeknd исполнит главную роль в художественном фильме. Об этом информирует издание Variety.

Певец написал собственный сценарий к картине. Какой-либо дополнительной информации по сюжету пока что нет. Кроме того, артист выступит в качестве продюсера фильма.

Отмечается, что в предстоящем проекте будут задействованы такие актеры, как Барри Кеоган и Дженна Ортега. Последняя приобрела широкую известность после выхода американского сериала "Уэнсдэй", где артистка сыграла главную роль.

Кресло режиссера займет Трей Эдвард Шульц, который ранее снял такие фильмы, как "Оно приходит ночью" и "Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс".

Ранее The Weeknd представил саундтрек к картине "Аватар: Путь воды" – песню Nothing Is Lost (You Give Me Strength). Продюсерами композиции стали Саймон Франглен и Swedish House Mafia, с которыми канадский исполнитель уже сотрудничал.

