В Москве ФАС обвинила в картельном сговоре четыре компании и ИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичное УФАС возбудило дело в отношении четырех компаний и ИП, подозреваемых в картельном сговоре, за нарушение закона "О защите конкуренции". Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Московское УФАС России обнаружило признаки антиконкурентного соглашения между участниками 14 аукционов на выполнение работ по благоустройству для нужд инженерных служб ЮАО Москвы. В аукционах приняли участие ООО "ЭкоСтройРесурс", ООО "Техстройсинтез", ООО "Саарон", ООО "Красивый Город" и индивидуальный предприниматель", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая начальная максимальная цена всех контрактов составила 128,5 миллиона рублей. При этом отказ участников аукциона от конкурентной борьбы привел к снижению цены от одного до пяти процентов.



Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа.

При этом также в России для участников, вступающих в картель, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Согласно статье 178 УК РФ "Ограничение конкуренции", заговорщикам, в зависимости от обстоятельств, может грозить различное наказание: от штрафа в 300 тысяч рублей до семи лет лишения свободы.