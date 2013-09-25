Водителя бизнесмена расстреляли в Подмосковье

В Подмосковье обнаружен труп мужчины со множественными огнестрельными ранениями. По данным следователей, он работал водителем у бизнесмена.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону, тело было найдено 22 сентября, а машина со следами крови и поврежденным стеклом – спустя два дня. Согласно предварительным данным, 21 сентября мужчина выехал в Курскую область и пропал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", устанавливаются все причастные к этому лица.