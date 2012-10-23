На юго-западе столицы четверо неизвестных ограбили ювелира

На юго-западе столицы четверо неизвестных ограбили гендиректора компании, занимающейся реализацией золотых украшений. У предпринимателя отобрали 400 тысяч рублей.

Преступление было совершено в ночь на 23 октября. Около часа ночи на ювелира, который возвращался к себе домой, напали четверо неизвестных и отобрали у него деньги и чемодан с личными вещами, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж". Ведется розыск злоумышленников.