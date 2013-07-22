В СЗАО обезврежена преступная группа, воровавшая автомобильные номера

Полицейские 18 июля задержали подозреваемых в краже автомобильных номеров. Инцидент произошел в Южном Тушино.

Стражи порядка, патрулируя территорию района, обратили внимание на трех подозрительных молодых людей, стоящих возле припаркованного автомобиля Mercedes без номерных знаков. Заметив полицейских, мужчины попытались скрыться, но были задержаны.

Выяснилось, что задержанные скручивали номерные знаки с авто, а потом возвращали их владельцам за вознаграждение - при личном досмотре задержанных полицейские обнаружили 5 комплектов регистрационных знаков.

Все номера изъяты и будут возвращены владельцам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанных заключили под стражу по решению суда.