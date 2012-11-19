19 ноября 2012, 09:12Происшествия
На западе столицы студента ограбили на 125 тысяч рублей
Утром 18 ноября студента одного из крупнейших столичных вузов ограбил нелегальный таксист, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Молодой человек обратился в полицию в ночь на 19 ноября. По его словам, в 6 часов утра воскресенья он, возвращаясь домой из ночного клуба, остановил попутную машину. На улице Лобачевского водитель, угрожая ножом, отобрал у студента 125 тысяч рублей и скрылся.
Полиция разыскивает преступника, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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