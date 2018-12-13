Задержаны подозреваемые в убийстве человека в кафе на Ленинском проспекте

13 декабря, 18:49
Фото: телеканал Москва 24
В Москве задержали двух подозреваемых в убийстве человека во время перестрелки в кафе "Райская трапеза" на Ленинском проспекте 11 декабря, пишет ТАСС. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к преступлению.
Инцидент произошел в кафе в ночь на вторник. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, которая привела к стрельбе. В результате происшествия один человек погиб и один был ранен. Погибшим оказался мужчина в возрасте 30–35 лет. После перестрелки участники конфликта скрылись на трех автомобилях. Полиция ввела план "Перехват", но не смогла сразу задержать подозреваемых. По данным СМИ, в кафе собрались криминальные авторитеты из Дагестана.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Погиб мужчина, раненый в перестрелке в московском кафе
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