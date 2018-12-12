Стрельба в кафе на Ленинском проспекте попала на видео

12 декабря, 15:47
Стрельбу в кафе на Ленинском проспекте запечатлела камера видеонаблюдения
Cтрельба, произошедшая минувшей ночью в баре на Ленинском проспекте, попала на видео, сообщает телеканал Москва 24.
На кадрах видно, как мужчины сначала спокойно разговаривают, а потом один из них достает пистолет и открывает огонь. В результате перестрелки один человек погиб и еще один был ранен.
Официанты с журналистами оказались не очень дружелюбны, выставили съемочную группу на улицу. Жители соседних домов оказались разговорчивее. По их словам, в кафе постоянно что-то происходит. Веселье здесь каждую ночь. А стрельба – далеко не в первый раз. Но до этого жертв не было.
По словам очевидцев, за одним из столиков кафе сидели семеро мужчин, о чем-то разговаривали. В какой-то момент один из них достал пистолет и выстрелил. Мужчина напротив был убит, другой ранен.
За несколько секунд люди услышали не меньше десяти выстрелов. Стреляли, по данным полиции, из пистолета калибром 9 миллиметров. После инцидента злоумышленники взяли раненого мужчину с собой и скрылись.
В Москве объявлен план "Перехват". По предварительным данным, зачинщики скрылись на трех автомобилях.
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