Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2013, 12:20

Происшествия

В Новой Москве полиция задержала 40 нелегальных мигрантов

В выходные, 9 и 10 февраля, полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов на территории Троицкого и Новомосковского округов. В ходе проверки рынка в поселке Мосрентген они задержали 40 приезжих из Узбекистана и Таджикистана.

Выяснилось, что они работали без необходимых документов. В результате восемь человек были привлечены к административной ответственности. В отношении еще нескольких из них решается вопрос о выдворении их за пределы России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Кроме того, полицейские обнаружили в поселке нелегальное игорное заведение, где находилось 30 игровых автоматов.

Сайты по теме

криминал рынки Новая Москва мигранты
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика