В Новой Москве полиция задержала 40 нелегальных мигрантов

В выходные, 9 и 10 февраля, полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов на территории Троицкого и Новомосковского округов. В ходе проверки рынка в поселке Мосрентген они задержали 40 приезжих из Узбекистана и Таджикистана.

Выяснилось, что они работали без необходимых документов. В результате восемь человек были привлечены к административной ответственности. В отношении еще нескольких из них решается вопрос о выдворении их за пределы России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Кроме того, полицейские обнаружили в поселке нелегальное игорное заведение, где находилось 30 игровых автоматов.