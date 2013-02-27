Подросток похитил у своего отца ружье и продал его приятелю

17-летний подросток сымитировал квартирную кражу и похитил гладкоствольное ружье из сейфа своего отца. Как сообщает пресс-служба московского главка полиции, злоумышленник затем продал оружие приятелю.

31 января в полицию с заявлением о краже обратился житель Юго-Западного округа Москвы. По его словам, неизвестный взломал сейф и украл ружье. Сотрудники правоохранительных органов установили причастность к преступлению сына потерпевшего.

Позже вора задержали. Как оказалось, он хранил оружие в своей комнате, а затем продал за 8 тысяч рублей 16-летнему приятелю, и тот изготовил из ружья "обрез".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконный сбыт оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".