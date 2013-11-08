Школьников научат искать нефть и золото с помощью космических снимков

Столичным школьникам в субботу будут рассказывать, как искать нефть и золото с помощью космических снимков, сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

Лекция "Достижения в изучении Земли и ближнего космоса: перспективные технологии на службе у общества" пройдет в Московском государственном университете геодезии и картографии в рамках проекта "Университетские субботы".

Слушатели узнают, как найти месторождения полезных ископаемых по космическим снимкам, а также смогут увидеть, как выглядят техногенные катастрофы и стихийные бедствия из космоса. Кроме того, участникам "Университетской субботы" расскажут, как оценить состояние лесов и ледовой обстановки в арктических морях.

Посещения занятий являются бесплатными, необходима только регистрация на сайте департамента образования Москвы.

До конца года в МИИГАиК пройдет семь "Университетских суббот".