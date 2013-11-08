08 ноября 2013, 16:48Наука
Школьников научат искать нефть и золото с помощью космических снимков
Столичным школьникам в субботу будут рассказывать, как искать нефть и золото с помощью космических снимков, сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.
Лекция "Достижения в изучении Земли и ближнего космоса: перспективные технологии на службе у общества" пройдет в Московском государственном университете геодезии и картографии в рамках проекта "Университетские субботы".
Слушатели узнают, как найти месторождения полезных ископаемых по космическим снимкам, а также смогут увидеть, как выглядят техногенные катастрофы и стихийные бедствия из космоса. Кроме того, участникам "Университетской субботы" расскажут, как оценить состояние лесов и ледовой обстановки в арктических морях.
Посещения занятий являются бесплатными, необходима только регистрация на сайте департамента образования Москвы.
До конца года в МИИГАиК пройдет семь "Университетских суббот".
История вопросаВ рамках данного проекта с ноября по март преподаватели московских вузов проведут более 200 образовательных мероприятий для школьников. В октябре на подобные встречи пришло более 9 тысяч человек.
Кроме того, ведущие вузы Москвы представили девять образовательных проектов на конкурс "Лучшая университетская суббота". Это лекции, экскурсии, деловые игры и семинары для школьников. Так, МГУ им. Ломоносова представил на конкурс "Выпуск программы "Новости", Литературный институт имени Горького – спектакль/мастер-класс"Молодой драматург – московскому школьнику", Государственный университет управления – лекцию "Из школы – в ГУУ, из университета – в большую политику". Всего в нем приняли участие девять высших учебных заведений столицы.
Проект "Университетские субботы" - это новая форма интеллектуального досуга для всей семьи, способствующая усвоению учебных предметов и профессиональной ориентации школьников. Проект стартовал в Москве в сентябре по инициативе столичного департамента образования.
Записи прошедших лекций доступны на страницах сетевого издания M24.ru. Также мы проводим онлайн-трансляции лекций.
