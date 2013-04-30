Форма поиска по сайту

30 апреля 2013, 17:47

Культура

Ежегодную премию "Наше Подмосковье" учредили в Московской области

Власти Московской области учредили ежегодную премию "Наше Подмосковье", призванную стимулировать социальную активность и формировать гражданскую позицию и диалог в обществе, сообщает областное министерство социальной защиты населения.

Соискателем премии может стать житель региона, группа жителей или организация, представившая успешный проект по развитию Подмосковья. Организаторы премии во главе с врио губернатора Московской области Андреем Воробьевым подчеркивают, что денежное вознаграждение дается не в рамках финансирования проектов, а в качестве вознаграждения за проделанную работу.

В конкурсе предусмотрено 18 номинаций, среди них "Наш дом", "Общественный диалог", "Безопасная среда", "Чистый город", "Парки и скверы", "Молодые ученые", "Материнство и детство", "Спорт для всех", "Открываем Подмосковье" и другие. В каждой категории будут выдавать не более 116 премий.

Заявки на соискание премии принимаются до 1 сентября 2013 года, социальная значимость проектов должна быть подтверждена 2-3 рекомендациями. Победителей конкурса объявят и наградят 4 ноября 2013 года.

