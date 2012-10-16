Эрос Рамаззотти приедет в Москву весной 2013 года

Итальянский певец Эрос Рамаззотти приедет в Москву в рамках мирового тура в поддержку нового альбома NOI. Он выступит на сцене "Крокус Сити Холла" 24 мая 2013 года.

Мировой тур начнется 9 марта в Турине, а релиз новой, двенадцатой по счету, пластинки Ромазотти состоится 13 ноября этого года, сообщает РИА Новости.

С марта по октябрь итальянец запланировал более 30 шоу в странах Европы, а после этого певец выступит в Южной Америке, США, Канаде, Австралии и Южной Африке.