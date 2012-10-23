В московский кинопрокат выходит драма "В другой стране" Хон Сан Су

В кинотеатрах Москвы покажут драму режиссера Хон Сан Су "В другой стране". Картина была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля и получила самые лестные отзывы критиков. Главную роль в фильме исполнила неподражаемая Элизабет Юппер.

"В другой стране" рассказывает о трех француженках с одинаковым именем Анна, которые оказываются в одном городке, прогуливаются по одним и тем же местам, встречаются с одними и теми же людьми. В финале девушки сойдутся вместе.

Добавим, что фильмы Хон Сан Су всегда наивны и просты. Режиссер редко прибегает к сложным кинематографическим приемам.