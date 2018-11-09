Фильмы о реставрации икон и картин покажут в московском Манеже

Три документальных фильма, вошедшие в программу кинолектория "Спасенные шедевры России", о реставрации уникальных икон и картин покажут в московском Манеже в ноябре. Также можно будет послушать лекции приглашенных экспертов, которые расскажут о нюансах реставрационных процессов.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, первый показ состоится 10 ноября. Об истории реставрации картин гостей кинолектория познакомит кандидат исторических наук, режиссер и сценарист Юрий Стариков. Лекция будет посвящена первой реставрационной мастерской в Москве. После лекции покажут фильм, посвященный уникальным тканям, многие из которых известны только хранителям музейных коллекций и никогда не экспонировались.

17 ноября состоится премьера фильма о спасении произведений живописи. Например, о том, как восстанавливали известную панораму "Оборона Севастополя", пострадавшую во времена Великой Отечественной войны, или о работе над экспонатами Дрезденской галереи.

Третий показ под названием "Реставрация Боголюбской иконы" состоится 23 ноября. Кандидат искусствоведения, художник-реставратор высшей квалификационной категории Александр Горматюк расскажет об удивительной судьбе этого образа.

Для участия к кинолектории необходимо пройти предварительную регистрацию на странице выставки. Там же можно посмотреть подробную информацию и расписание показов.

Ранее стало известно, что картину Рембрандта "Ночной дозор" из музея Рейксмюсеум в Амстердаме отреставрируют и законсервируют. За работами можно будет следить онлайн или непосредственно в музее. По словам директор Рейксмюсеума Тако Диббитса, картина обладает столь огромной значимостью, что должна быть доступна публике даже во время реставрации.

В восстановлении произведения примут участие эксперты со всего мира. Работы пройдут в несколько этапов и начнутся с оцифровки картины, на что уйдет около 70 дней.

Последний раз картину реставрировали в 1970-е годы. Тогда ее попытался повредить ножом безработный учитель Уильям де Рейк. Его поместили в психиатрическую лечебницу, где в 1976 году он покончил с собой.