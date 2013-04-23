Форма поиска по сайту

23 апреля 2013, 17:45

Город

Госдума привлечет прокуратуру для проверки скандала с Гудковым

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратится в прокуратуру и комиссию по этике в связи с "лоббированием депутатом Гудковым интересов частного застройщика".

Об этом пишет ИТАР-ТАСС. Ранее пресненский муниципальный депутат Елена Ткач сообщала, что Дмитрий Гудков потребовал от нее прекратить препятствовать сносу исторических зданий в центре Москвы.

Недавно партия "Справедливая Россия" исключила из своих рядов депутата Геннадия Гудкова и его сына Дмитрия с формулировкой "за действия, наносящие вред политическим интересам партии и ее имиджу".

исторические здания следствие Дмитрий Гудков депутаты муниципальные депутаты

