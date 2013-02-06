В столице пройдет выставка эбру - искусства живописи на воде

8, 9 и 10 февраля в музее имени Щепкина пройдет выставка, посвященная эбру – искусству живописи на воде.

На выставке покажут не только живопись на воде, но и работы фотохудожников, посвященные различным видам искусства Турции. Также турецкий художник Эдип Асан проведет мастер-классы по эбру.

8 февраля в присутствии посла Турции пройдет открытие выставки, а 9 и 10 февраля выставка будет открыта для всех желающих.

Эбру по-другому еще называют "Турецким мраморированием", так как сначала изображение рисуют красками на воде, в которую предварительно добавляют загуститель. Затем его можно переводить на бумагу, ткань, дерево, стекло и керамику.





Выставка будет работать с 12:00, а мастер-классы – с 14:00 в субботу и с 16:00 в воскресенье. Вход на выставку и мастер-классы свободный.