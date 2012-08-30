Москва выделит миллиард рублей на развитие санатория в Болгарии

На развитие санаторно-оздоровительного комплекса "Камчия" в Болгарии столичные власти выделили один миллиард рублей. Столичный градоначальник Сергей Собянин уже подписал соответствующее распоряжение.

По мнению чиновников, бюджетные инвестиции в этот санаторий позволят обеспечить в "Камчии" круглогодичный детский и семейный отдых.

"Эти средства предполагается направить на строительство в санаторно-оздоровительном комплексе "Камчия" (Болгария) летнего амфитеатра и детского оздоровительного лагеря "Черноморский", включая автономные источники теплоснабжения", - заявили в городской администрации.

Контроль за выполнением распоряжения Сергея Собянина возложен на заммэра по вопросам имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину, передает "Интерфакс".

Отметим, в прошлом году комплекс "Камчия" получил от московских властей 1,7 миллиарда рублей на строительство учебно-воспитательного центра и коттеджного поселка "Пирин".