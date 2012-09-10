Форма поиска по сайту

10 сентября 2012, 11:42

Экономика

Инвестиции в столичный офисный сектор упали на 27%

Инвестиции в столичный офисный сектор в первом полугодии 2012 года упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составили 963 миллиона долларов.

Эксперты отмечают, что это связано со снижением показателей экономик США и стран Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Colliers International.

Снижение инвестиций в офисную недвижимость наблюдается и в Европе, Африке и в странах Ближнего Востока.

Самый большой объем инвестиционных сделок в офисную недвижимость зафиксирован в Лондоне, где в первом полугодии 2012 года были заключены сделки на сумму более девяти миллиардов долларов.

Между тем Москва по-прежнему входит в десятку городов стран Европы, Ближнего Востока и Африки по инвестициям офисную недвижимость. Столица занимает пятое место.

