На адаптивный спорт в Подмосковье дополнительно выделят 3 млн рублей

На адаптивный спорт в Подмосковье из федерального бюджета дополнительно выделят 2 миллиона 700 тысяч рублей, информирует пресс-служба министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области.

"Признано целесообразным заключение Соглашения между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Московской области о предоставлении субсидии в 2013 году из федерального бюджета бюджету Московской области на осуществление мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Московской области", - говорится в сообщении.

Как уточняется, на заседании регионального правительства было принято постановление "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Формирование туристской инфраструктуры и развитие туризма в Московской области на 2013-2018 годы".