Полицейские пресекли драку на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Драка произошла в одном из общежитий, расположенных в 1-м квартале Капотни. Причиной драки послужил визит в общежитие, где проживают выходцы из Средней Азии, группы молодых людей, которые выступают против курительных смесей. Они без ведома правоохранительных органов начали проводить осмотр помещений.

В результате чего завязалась массовая драка. Прибившие на место полицейские смогли предотвратить драку и задержали нескольких человек, которые в настоящее время находятся в отделении полиции.