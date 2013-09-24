Давыдов: "Следующим тренером сборной должен стать Знарок"

По мнению вице-президента "Динамо" Виталия Давыдова следующим главным тренером сборной России по хоккею должен стать наставник "Динамо" Олег Знарок. В настоящее время сборную возглавляет Зинэтула Билялетдинов.

"Не думаю, что Билялетдинов в ближайшие годы оставит национальную команду. Но если говорить о будущем, то очевидно, что следующим главным тренером сборной России должен стать Олег Знарок. Олег Валерьевич достоин этого. Два года подряд он приводит "Динамо" к победе в Кубке Гагарина, не имея в составе звезд. Такой успех - прежде всего заслуга нашего тренера", - приводит слова трехкратного олимпийского чемпиона Р-Спорт.