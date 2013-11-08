Московское "Динамо" с победы стартовало в Чемпионате России по бенди

Московское "Динамо" начало защиту титула чемпионов России по хоккею с мячом с победы над кировской "Родиной". Матч, прошедший в пятницу в спорткомплексе "Крылатское", окончился победой москвичей со счетом 9:4 (2:1), передает агентство Р-Спорт.

В параллельном матче архангельский "Водник" со счетом 7:4 обыграл казанское "Динамо".

Одиннадцатого ноября, во втором туре, москвичи примут у себя "Уральский трубник" (Первоуральск), а "Водник" в тот же день сыграет с "Родиной".