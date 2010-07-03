Москва готова к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве закончилась подготовка осенне-зимнему отопительному сезону 2019–2020 годов, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Готовы свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч многоквартирных домов, передает Агентство "Москва". Социальные объекты принимают тепло первыми, и их готовность обеспечена в первую очередь, отметил Бирюков.

Специалисты провели профилактический ремонт тепловых сетей, котельных, газопроводов, воздушных линий электропередач. На энергетических предприятиях состоялось более 50 различных видов учений и тренировок.

Подготовка жилых домов к эксплуатации в зимний период предполагает подготовку системы отопления дома к отопительному сезону, создание температурно-влажностного режима чердачного помещения, остекление и закрытие чердачных слуховых окон. Это также выборочный ремонт кровли, ограждающих конструкций, установка креплений для страховки при очистке кровель и другое.

Заммэра добавил, что с 2013 года в городе оптимизируют схему теплоснабжения путем перевода тепловых нагрузок с источников тепловой генерации на источники тепловой энергии, работающие по когенерационному принципу. Это позволяет снизить себестоимость тепловой энергии, повысить энергетическую эффективность, сократить нерациональные потери и повысить надежность системы теплоснабжения. Улучшается также экологическая обстановка.